Ap vil la fylkene bestemme skolevalg – håper KrF snur

I fjor varslet regjeringen at den vil innføre fritt skolevalg, basert på karakterer, hos alle landets videregående skoler. Men forslaget har høstet kraftig kritikk fra både NHO, LO og deler av KS.

Også opposisjonen er imot, og i Stortinget tirsdag vil Ap fremme et forslag om at regjeringen lar landets fylkeskommuner selv avgjøre sin inntaksordning til videregående skole. Ap foreslår også at retten lovfestes i opplæringsloven, skriver Trønder-Avisa.

– Uønsket

– Fritt skolevalg-forslaget er egentlig noe regjeringen kan vedta uten lovendring. Men høringssvarene er tydelige på at dette ikke er noe som er ønsket, og vi mener dette er en så viktig sak at vi håper KrF med dette forslaget får vann på mølla til å ta en ny runde om dette i regjering, sier utdanningspolitisk talsperson i Ap, Torstein Tvedt Solberg, til avisa.

Av 120 publiserte høringssvar går 82 imot regjeringens forslag. Argumentene er at dette må fylkene få bestemme selv, og at forslaget kan føre til A- og B-skoler, noe som vil kunne gå ut over elever med svake karakterer.

Signaler fra KrF

Ap legger fram forslaget etter nye signaler fra KrF, der både skolepolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan og stortingsrepresentant Torhild Bransdal har uttrykt at det må tas hensyn til fylkenes desentraliserte skolestruktur.

– Vi er veldig opptatt av formuleringen i Granavolden-erklæringen som skal balansere fritt skolevalg med å opprettholde en desentralisert skolestruktur. Det må ligge til grunn, sier Grøvan til FriFagbevegelse.

Han peker også på at mange fylker er skeptiske til at dette skal bestemmes nasjonalt.

– Det vil vi ta med inn i vår vurdering. I tillegg til at både NHO og LO har vært så klare mot dette forslaget, sier KrF-representanten.

