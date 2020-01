Den nye Solberg-regjeringen er klar

Det er ventet at statsminister Erna Solberg etter statsråd fredag presenterer sin nye regjering på Slottsplassen. Allerede har det vært en rekke lekkasjer om hvordan statsrådskabalen har gått opp. NTB har fått samtlige endringer bekreftet av kilder i regjeringsapparatet.

Venstre og KrF får fire statsråder hver, mens Høyre får elleve i tillegg til statsminister Erna Solberg.

I KrF beholder Kjell-Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag-Inge Ulstein sine poster, mens Hareide kommer inn som samferdselsminister.

I Venstre forlater partileder Trine Skei Grande kulturministerposten til fordel for å bli ny kunnskapsminister. Iselin Nybø fortsetter som statsråd, men blir næringsminister.

Ny generasjon

I tillegg kommer både Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som henholdsvis kulturminister og klima- og miljøminister.

Ifølge kilder til Dagbladet var det nødvendig å få inn begge to. Regjeringskabalen knyttes nemlig opp mot den uavklarte lederstriden i Venstre. Både Raja og Rotevatn skal ha hatt sterke støttespillere som jobbet aktivt for sin kandidat. Dersom kun én av dem skulle blitt utnevnt, ville det av mange bli oppfattet som en støtteerklæring i ledersituasjonen i Venstre, ifølge Dagbladet.

Dermed er altså Ola Elvestuen (V) ute av regjeringen. Det samme gjelder Høyres Anniken Hauglie, som den siste tiden har vært i hardt vær som følge av Nav-skandalen. Hun erstattes av Torbjørn Røe Isaksen (H).

I tillegg til Venstres Rotevatn (32) er det flere unge krefter som er hentet inn i regjeringsfornyelsen. Høyre setter inn 33 år gamle Tina Bru som olje- og energiminister, mens hennes 36 år gamle partifelle Henrik Asheim blir statsråd for forskning og høyere utdanning.

Tulledepartement

Det er dessuten opprettet en ny post – distrikts- og digitaliseringsminister. Linda Hofstad Helleland (H) gjør comeback i regjeringen i denne posten.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener at Solberg dermed tar opp kampen med Senterpartiet.

– Man kan spørre seg selv om det blir nok et tulledepartement i forhold til de egentlige styringsbehovene, sier han til NTB.

Han mener likevel at opprettelsen av distrikts-statsråd kan være et lurt grep av Solberg.

– Det betyr jo at Solberg tar det politiske utviklingen og opprøret på alvor, sier han.

Frp trakk seg

Frp-leder og finansminister Siv Jensen opplyste mandag denne uken at partiet trekker seg fra regjeringssamarbeidet. De hadde sju statsråder i regjeringen.

Partiet har vært sterkt kritiske til at Norge hentet hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk kvinne og hennes to barn på fem og tre år fra Syria. Det er antatt at sønnen er alvorlig syk. Kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019.

Vedum fnyser av Solbergs distriktsgrep

Regjeringen får altså sin egen distriktsminister, men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror ikke nødvendigvis det vil komme norske lokalsamfunn til gode.

– Det er et forsøk på å pynte på egen sentraliserende politikk, sier Vedum til Dagbladet.

– Det er politikken som betyr noe, og der har regjeringen og Høyre bare vist vilje til å sentralisere og overkjøre lokalsamfunn så langt. Regjeringen ga tidenes sentralisering av politiet navnet «nærpolitireformen», så vi føler oss ikke trygge på at dette betyr noe, sier han.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger tror opprettelsen av en distriktsstatsråd kan være et lurt grep av Solberg.

– Det betyr jo at Solberg tar det politiske utviklingen og opprøret på alvor, sier han til NTB.

Samtidig har han også en viss skepsis.

– Man kan spørre seg selv om det blir nok et tulledepartement i forhold til de egentlige styringsbehovene.

– Vi har jo ikke noen by-minister, tilføyer han.

(©NTB)