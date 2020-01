Kommune anker dom i søppeldeponisak

Det var kommunestyret med et flertall fra Ap, Høyre, Venstre og Senterpartiet som stemte for dette onsdag kveld, melder NRK.

Før jul ble Skedsmo kommune dømt til betale over 34 millioner kroner i erstatning til huseiere ved et gammelt søppeldeponi i kommunen. Dommen fra Nedre Romerike tingrett er nå anket.

• Les også: Rådmann vil anke millionerstatning til beboere i Skedsmo

Skedsmo, Fet og Sørum kommuner ble 1. januar slått sammen til Lillestrøm kommune.

For 30 år siden var det kommunal søppelfylling i Brånåsdalen i Skedsmo. Søppelet ble begravet, og det ble bygget boliger over deponiet. Det var kommunen som solgte tomtene på 1980-tallet.

Boligeierne har krevd erstatning for setningsskader og gassforurensning som de mener skyldes søppeldeponiet.

Kommunen mener at gassforekomstene ikke er en skade eller ulempe for beboerne fordi konsentrasjonene som er målt er så lave at de ikke betyr noen risiko.

(©NTB)