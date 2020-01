Nå skal også cruiseskipene få landstrøm

– For hver time cruiseskipene ligger til kai med motorene på, slipper de ut 10 kilo svovel. Går de over på strøm, blir det null utslipp både av svovel og CO₂, sier miljøsjef Even Huseby i Bergen Havn.

Det er morgenstille på havna da Kommunal Rapport er på besøk. Supplybåtene som ligger til kai, har koblet seg til strømkablene som ligger kveilet på kaia og skrudd av motorene.