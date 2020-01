Revisjon i krise må ha hjelp til årsoppgjøret

– Det viktigste på kort sikt er å sørge for at vi får revidert årsregnskapene til kommunene og de interkommunale selskapene på en skikkelig måte. Det vil være veldig tungt for kommunene å starte arbeidet med nytt budsjett før fjorårets regnskap er ferdig, sier nyvalgt leder for selskapets representantskap Odd Erik Holden til Kommunal Rapport.

Holden er ordfører (Sp) i Øystre Slidre og ble på ekstraordinært representantskapsmøte 7. januar valgt som ny leder av representantskapet etter Reidar Schlytter (Ap) fra Sør-Aurdal.