Ordføreren varslet mot politisk motstander, så fjernet posisjonen stillingen hennes

– Det er påfallende at posisjonen fjerner min stilling fra talerstolen etter at ordføreren har varslet mot meg til rådmannen. Jeg opplever at de to sakene har en tydelig sammenheng, sier Kari Lene Olsen, virksomhetsleder i teknisk avdeling og gruppeleder for Ap.

Under budsjettforhandlingene i Nordkapp før jul valgte posisjonspartiene SV og Sp å kutte to de to navngitte stillingene virksomhetsleder for uteseksjonen i teknisk avdeling og rollen som stabssjef.