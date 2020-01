Oppfordrer fylkene til vågale klima-investeringer

Den nye klima- og miljøministeren lover at regjeringen vil hjelpe fylkeskommuner som stiller krav om båter med nullutslipp i sine hurtigbåtkontrakter.

– Vi har støtteordninger både gjennom Klimasats og Enova. I tillegg vil vi revidere kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, for at den skal ta høyde for eventuelle økte kostnader. Med dette bør de ha trygghet for å foreta vågale investeringer, sier Rotevatn og legger til: