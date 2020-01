Støre frykter fastlegekollaps

Opposisjonslederen har denne uka reist fra by til by i Nord-Norge, og torsdag er han i Alta, der han skal besøke både Klinikk Alta og Luftambulansen for å få en oppdatering om status for helsetjenestene i nord.

Noe av det som bekymrer ham mest i forkant av besøket, er det presset fastlegene er under.

Støre kaller det en varslet krise.

– Ordningen er i ferd med å slå sprekker. Det er alvorlig for den helsemodellen vi har, med ett felles helsevesen for alle, sier Støre til NTB.

Fastlegene har sikret like rettigheter, poengterer han.

– Det som nå er i ferd med å skje, er at folk med penger vil kjøpe seg til helsetjenester. Vi får flere Dr. Dropin nede på hjørnet hvor du kan betale deg inn.

Voksende arbeidsbyrde

Den overordnede trenden er at antall fastleger i Norge har vært jevnt økende de siste årene. Ved utgangen av 2018 var det 4.787 fastleger, opp 20 prosent på ti år.

Samtidig har pasientlistene krympet. Ved utgangen av 2018 lå snittet på 1.097 pasienter per liste, ned fra 1.204 da toppen ble nådd i 2005.

Men bak tallene skjuler det seg en utvikling der stadig nye oppgaver er blitt lesset på fastlegene.

I en evaluering fra 2019 konkluderte Ernst & Young og Vista Analyse med at presset på fastlegeordningen var reelt, og at fastlegene hadde opplevd en vesentlig økning i belastningen. «Mange fastleger opplever nå arbeidssituasjonen som uhåndterbar», ble det advart.

En annen rapport fra 2018 viste at fastlegene hadde en gjennomsnittlig arbeidstid på 55,6 timer i uka, en økning på sju timer på bare fire år.

Trenger flere

Allmennlegeforeningens leder Nils Kristian Klev er enig med Støres diagnose: Fastlegeordningen er i krise.

– Kort forklart har arbeidsoppgavene til fastlegene økt voldsomt. Man har tilført fastlegene store nye oppgaver uten at man har tilført ressurser, sier han.

Én del av forklaringen er befolkningsutviklingen. Nordmenn lever lenger enn før, noe som også betyr at flere lever med sykdommer. Samtidig skrives pasienter raskere ut fra sykehus enn før, mer av oppfølgingen skjer hos fastlegene, og mengden administrativt arbeid har økt.

Fastlegenes klare tilbakemelding er ifølge Klev at det ikke fungerer. Mange av dagens fastleger vurderer å slutte, og det blir stadig vanskeligere å rekruttere nye.

– Vi trenger flere fastleger. Det er det første og viktigste tiltaket. Men det koster selvfølgelig penger. I tillegg må listelengden ned fordi arbeidet med hver enkelt pasient har økt betraktelig, sier Klev.

Etterlyser plan

I Alta har kommunen forsøkt å bøte på situasjonen ved å opprette egne kommunelegestillinger. Men dette tærer på budsjettene.

Samtidig er rekrutteringen ekstra utfordrende i nord.

– Det er spesielt alvorlig i Nord-Norge, hvor situasjonen for helsetilbud allerede er utsatt, advarer Støre.

Han etterlyser nå en helhetlig plan fra regjeringen. Selv har Arbeiderpartiet foreslått å bevilge penger til 200 ekstra allmennleger i spesialisering og 100 flere turnusstillinger, i tillegg til økt bruk av videokonsultasjon og bedre finansiering når kompliserte oppgaver overføres til fastlegene fra sykehusene.

– Dette må møtes på en mye bredere front enn det regjeringen har gjort til nå, sier Støre.

