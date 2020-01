SV satte ny medlemsrekord i fjor – Venstre og KrF faller videre

Sosialistisk Venstreparti melder om en betydelig vekst i medlemstallet i fjor, da 3.874 personer meldte seg inn. Ved utgangen av 2019 hadde SV 15.195 medlemmer – det høyeste medlemstallet noensinne, viser en oversikt NTB har fått.

– Dette er vi kjempefornøyd med. Det viser at mange ønsker å ta i et tak for en mer rettferdig fordeling og for å kutte klimautslipp, sier partileder Audun Lysbakken til NTB.

Han er dermed den SV-lederen som har hatt flest medlemmer, men som også har den tvilsomme æren av å ha hatt færrest, i hvert fall de siste 13 årene. Så sent som ved utgangen av 2014, to år etter at Kristin Halvorsen gikk av etter 15 år som leder, hadde «bare» 8.887 personer betalt medlemskontingenten.

Nettotallene – når medlemmer som først må betale kontingenten 1. juni i år, tas ut – viser at SV har hatt en økning på 22 prosent i medlemsmassen det siste året og på 33 prosent de siste tre årene.

Den tidligere medlemsrekorden på 13.933 ble satt i 1992, da Erik Solheim var i midten av sin tiårige periode som leder. SV opplevde en solid økning i oppslutning under Solheim, et nivå som Kristin Halvorsen klarte å opprettholde inntil deltakelsen i den rødgrønne regjeringen bidro til at oppslutningen på ny falt kraftig.

Rødt og MDG kraftig opp

SVs framgang føyer seg inn i en trend de siste par årene, der partier som Rødt og MDG opplever betydelig pågang fra nye medlemmer.

I fjor alene økte Rødt sitt medlemstall med nesten 40 prosent – og i løpet av de to foregående årene samlet har antallet medlemmer mer enn fordoblet seg – fra 4.540 ved utgangen av 2017 til 9.661 medlemmer da fjoråret tok slutt, ifølge Dagen. I 2018 var medlemstallet 6.927.

Også Miljøpartiet De Grønne nærmer seg 10.000 medlemmer. Mellom 2016 og 2018 lå medlemstallet på rundt 7.000, men i fjor kom det opp i 9.963.

– Grunnen til at vi vokser, er at flere forstår at vi må gjøre noe med klimaendringene. Folk forstår at det som har blitt oppfattet som radikal klimapolitikk, er det eneste forsvarlige, sier han.

Kraftig fall i Venstre og KrF

For Kristelig Folkeparti akselererte medlemsfallet i fjor, og partiet anslår at det ved utgangen av 2019 hadde 19.952 medlemmer – ned fra 23.802 medlemmer i 2018.

Det betyr at medlemstallet til KrF er mer enn halvert siden 2001, da det hadde 48.000 medlemmer. I fjor alene stupte medlemstallet med nesten 4.000. Det henger trolig sammen med det opprivende retningsvalget i 2018, med den påfølgende regjeringsinntredenen og partileder Knut Arild Hareides avgang i 2019.

Situasjonen ser ikke betydelig lysere ut i regjeringskamerat Venstre, som nok et år mistet medlemmer i fjor, melder Nationen. Venstre har nå 6.389 betalende medlemmer, men ser det positive i at partiet ser ut til å ha bremset fallet. «Bare» 290 medlemmer meldte seg ut i fjor.

Samtidig viser en gjennomgang avisen har gjort at over 100 lokallag har mistet minst halvparten av medlemmene siden 2015. I 26 av dem er alle medlemmene borte.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre melder alle om fall i medlemstallene de siste årene, men har ikke endelig tall klare så langt.

(©NTB)