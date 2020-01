Tynset vurderer å bli by

På begynnelsen av 90-tallet ble det fritt fram for kommuner med et sentrum og over 5.000 innbyggere å kalle seg by. Det har ført til et rush av byer, og nå vurderer også Tynset å ta bystatus. Man behøver altså ikke å søke departementet lenger. Det følger altså ingen penger eller privilegier med å kalle seg by, men mange kommuner benytter anledningen til å ruse opp sentrumskjernen og drive byutvikling.

