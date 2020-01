Vedum-varsel: Vil demontere Viken

Dagens fylker Viken (Akershus, Buskerud og Østfold)

Oslo

Innlandet (Hedmark og Oppland)

Vestfold og Telemark (Vestfold og Telemark)

Agder (Aust-Agder og Vest-Agder)

Rogaland

Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)

Møre og Romsdal

Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, alt slått sammen fra 1. januar 2018)

Nordland

Troms og Finnmark (Troms og Finnmark)

– Viken har ingen historisk forankring. Det er en konstruksjon de fire regjeringspartiene fant opp for å vise handlekraft, tordner Vedum overfor NTB.

– Denne regionen skaper bare problemer snarere enn å løse utfordringer, sier han om det nye fylket som fra nyttår samler Buskerud, Akershus og Østfold under én paraply.

Om Vedum får det som han vil, kommer ikke Viken til å leve særlig lenge. Ved en eventuell valgseier i 2021 kommer Senterpartiet til å kjempe for å demontere nyskapningen.

Og i selve Viken fylke er Arbeiderpartiet, Sp, MDG og SV enige om å jobbe for at Stortinget går tilbake på vedtaket om å slå sammen de tre fylkene.

– Forhastet

Vedum mener både Vikens innbyggertall på 1,2 millioner og den geografiske utstrekningen, fra Svinesund i sørøst til Hemsedal og Geilo i nordvest, er dypt problematisk.

– Det er ingen store nye oppgaver som følger med den nye reformen. Den har bare skapt mer byråkrati og vanskeligere løsninger, mener han.

– Men blir ikke Viken nå stående i et slags limbo i halvannet år med et slikt oppløsningsvedtak hengende over seg?

– Det er krevende for alle de nye fylkene, også fordi gjennomføringen ble forhastet. Men jeg tror også de fleste ansatte i Viken synes dette er lett å forholde seg til. Nå er det et fylkesråd som har det som målsetting, men som vil være en god og solid arbeidsgiver i tiden som kommer. Så oppløser man det i 2021 hvis det blir et nytt flertall og Sp kommer i posisjon.

– Så dette blir ikke en unødvendig ventefase når man skal etablere nye strukturer i et nytt fylke?

– Strukturene er ukloke, det er vår vurdering.

Vedum ønsker også å oppløse nye Troms og Finnmark og samtidig gjøre en ny vurdering av Innlandet, hvor Oppland og Hedmark er slått sammen. Han avviser imidlertid å tvangsoppløse noen av de nye fylkene.

– Må få arbeidsro

Kommune- og regionreformen har i en årrekke vært blant de heteste konfliktene mellom regjeringen og opposisjonen.

– Jeg synes at vi bør gi de nye fylkene arbeidsro nå som de nye organisasjonene nettopp har blitt etablert, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H) til NTB.

– Nye omkamper vil gjøre det vanskeligere å gi gode tjenester til folk og gjøre de ansattes fremtid usikker. Det synes jeg ikke er riktig, legger hun til.

Kommunalminister Monica Mæland (H) lovet i fjor høst at nye og større fylkeskommuner skal få bedre muligheter til å utvikle fylkene «i tråd med regionale behov og muligheter».

– Derfor får de nå større ansvar, blant annet for samferdsel, kompetanse og næringsutvikling, sa hun i fjor høst.

Statsråden avviste kritikk om at dette i realiteten er en sentraliseringsreform, men slo fast at det er opp til fylkene å avgjøre hvor de lokaliserer oppgaver og kontorer.

(©NTB)