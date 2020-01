Voldsutsatt lærer anker saken til Høyesterett

«Jeg gikk til sak fordi jeg trodde at den tredje statsmakt var upartisk. Nå har jeg lært. Det offentlige støtter det offentlige», skriver Saers på bloggen sin.

Videre skriver han at om dommen fra lagmannsretten blir stående, så vil han fraråde alle lærere å gripe inn når elever tyr til vold.

– Jeg vil at skolen skal være et trygt sted for både lærere og elever. Slik er det ikke i dag. Det har vært fokusert ensidig på elevrettigheter, mens man har gitt blaffen i lærerne, sier han til Dagsavisen.

25 prosent uføre

Saers fikk livsvarige skader etter at han i 2014 ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo Handelsgymnasium, og krevde penger av en annen elev.

Da Saers forsøkte å lukke døren, tok eleven med én hånd tak i strupehodet til Saers, dro til, for så å vri om, skriver VG.

Etter hendelsen har Saers vært 25 prosent ufør. Stemmen er gradvis bygget opp igjen fra hvisking til 30 prosent av gammel stemmestyrke. Den nå 68 år gamle pensjonisten har også fått påvist posttraumatisk stresslidelse.

18-åringen ble dømt til 60 dagers fengsel og samfunnsstraff for to tilfeller av vold og trusler. Eleven ble også ifølge VG dømt til å betale Saers en oppreisningserstatning for å dekke deler av de tapte inntektene hans, men har ikke betalt. Saers fikk yrkesskadeerstatning.

Tapte igjen

I ettertid gikk han til sak mot Oslo kommune og krevde 250.000 kroner i oppreisning, men tapte saken i tingretten. Saers vant heller ikke fram i Lagmannsretten og måtte dekke kommunens utlegg på 193.675 kroner, ifølge Utdanningsnytt som først omtalte saken.

68-åringen tar altså saken nå videre til Høyesterett som vil avgjøre om de skal behandle den.

På bloggen skriver Saers at han har tapt over 1,5 millioner kroner siden saken startet. Samtidig har nesten 2.000 personer støttet ham med til sammen over en halv million kroner.

(©NTB)