Ferjeopprør blir gjenstand for stortingshøring

Anledningen for høringen er et representantforslag fra Senterpartiet om bedre ferjepolitikk for Distrikts-Norge.

– Vi kjører en full høring for å belyse dette. Jeg vil bruke høringen til å få fram hva vi har gjort, og hvordan fylkeskommunens egne prioriteringer har blitt gjort, sier Helge André Njåstad (Frp), som er saksordfører for forslaget i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

– Vi må komme til bunns i hva som gjør at fylkeskommunene har fått mer penger, uten at de har brukt det til å sette ned takstene, sier han til NTB.

Njåstad viser til at kommuneproposisjonen og statsbudsjettet er de viktigste stolpene i arbeidet med eventuelt å få gjort noe med ferjeprisene. Kommuneproposisjonen for neste år kommer i mai, samtidig med revidert nasjonalbudsjett for 2020. Neste års statsbudsjett kommer først i oktober.

– Vi har nå en mindretallsregjering, så løsningen må ligge i Stortinget. Vår tilnærming vil være å samtale med regjeringspartiene for å finne gode løsninger for næringslivet, pendlerne og de som bruker ferjene, sier Njåstad.

Både i Vestland, Nordland og Møre og Romsdal har det den siste tiden vært protester mot økte priser på ferjebilletter. Facebook-gruppen «Protest mot økte ferjetakster Møre og Romsdal» har på kort tid fått over 24.000 medlemmer.

