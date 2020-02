Forhandlinger om særaldersgrenser på overtid

Innspurten i forhandlingene, som har pågått siden oktober i fjor, skulle etter planen være avsluttet klokka 14 onsdag, men ved 15.30-tiden var det ingen tegn til at slutten nærmer seg.

Rundt forhandlingsbordet sitter arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sammen med fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne, samt KS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Særaldersgrensene gjør at flere yrkesgrupper i tøffe jobber, som politifolk, brannmenn og sykepleiere, må gå av med pensjon tidligere enn ved 70 år, som er den ordinære pensjonsalderen i staten.

I alt omfatter forhandlingene over 200.000 arbeidstakere i offentlig sektor. Myndighetene er opptatt av at flere skal stå lenger i jobb.

Forhandlingene er kompliserte, ikke minst på grunn av utilsiktede virkninger i pensjonsreformen som ble vedtatt i 2011 og justert i 2018.

Der ble det innført levealdersjusteringer som innebærer at folk må jobbe lenger for å få samme pensjon som dagens pensjonister. Om man går av tidligere som følge av en særaldersgrense, kan det føre til et lavere livsvarig pensjonsnivå på grunn av kortere opptjeningstid.

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik sier til E24 at for dem handler det om å sikre de som har særaldersgrense, en pensjonsutvikling på linje med resten. De er innstilt på å bruke både kvelden og natten for å komme i mål.

– Vi sitter så lenge vi må, sier Følsvik.

(©NTB)