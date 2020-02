Ber alle stille krav om fossilfrie byggeplasser

– Vi ønsker at kommunene skal stille krav om fossilfrie bygge- og anleggsplasser. Dette er viktig for å skape forutsigbarhet for bedrifter som leier ut anleggsmaskiner. Når de kjøper inn elektriske anleggsmaskiner, er det viktig at de også blir etterspurt, sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA til Kommunal Rapport.

27 prosent av kommunene stiller krav om at pågående bygge- og anleggsprosjekter er helt eller delvis fossilfrie. 63 prosent sier at de vil stille krav om dette i framtiden, viser en undersøkelse Opinion utførte for EBA i desember i fjor. Ordfører eller rådmann i 180 kommuner har svart på spørsmålene i telefonintervju.