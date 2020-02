Klage på vindturbiner havner hos energiministeren

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere godkjent at Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes kommune kan bytte turbintype i vindkraftverket, til stor irritasjon fra kommunen, som påklaget vedtaket. Men klagen nådde ikke fram, og i januar i år vedtok NVE å opprettholde godkjenningen.

Bakgrunnen for endring av turbintype er at leverandør for turbinene vindkraftverket har fått godkjenning til å sette opp, gikk konkurs i 2019.