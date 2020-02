Kommunens advokat oppfatter nytt varsel som et påskudd for å inngå forlik med varsler

«Jeg oppfatter det siste varselet mer som et påskudd for det forsterkede presset mot ordføreren/kommunestyret for å godta din klients krav gjennom et forlik», skriver KS-advokat Geir Winters i en korrespondanse med advokaten til varsleren i Eidskog.

Winters representerer Eidskog kommune i varslingssaken, og nylig ba varslerens advokat, Jørn Mejdell Jakobsen, om å få redegjøre for varslerens side av saken i kommunestyremøte denne uka.