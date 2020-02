Ga løfter om større lokalt handlingsrom

På tirsdagens kommunalpolitiske toppmøte var det kommunenes tur til å fortelle hva de forventer av nasjonale myndigheter for å kunne løse utfordringene de står overfor. Overordnet tema for debatten var «Vilkår for velferd».

Fylkesvaraordfører i Vestfold og Telemark Sven Tore Løkslid (Ap) var tydelig på at kommunene trenger handlingsfrihet, ikke stadig nye forventninger fra nasjonale politikere.