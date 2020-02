Merkevareekspert mener sykkelkampanje bommer

To måneder før første tråkk i kampanjen Sykle til jobben starter, har 55 kommuner meldt seg på. Dette innebærer at kommunene gir innbyggerne en «gratis» mulighet for å bli med i den årlige aktivitetskampanjen, som arrangeres av Bedriftsidretten.

Nærmere 10.000 nordmenn har til nå registrert seg til enten å sykle, padle, løpe, svømme, klatre, gå eller på annen måte bevege seg minst en halvtime. Man må ikke registrere hver dag.