Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen

Foreldre er også godt fornøyd med hvordan barna forberedes til skolestart, mens mattilbud og bemanning er noen områder foreldre er mindre fornøyde med.

– I dag går 275.000 barn i barnehage, og vi vet de første årene er viktige for barnas utvikling og utdanning. Da er det flott at så mange foreldre ser at barna deres trives i barnehagen. Det er også bra at bemanningen har økt i nesten alle barnehager, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble startet av regjeringen i 2016, og i fjor deltok 127.000 foreldre over hele landet. Blant temaene som tas opp er barnets trivsel og utvikling, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom barn og voksne.

Årsstatistikken på barnehagefeltet viser at 94 prosent av barnehagene innfrir kravet om bemanning. Det er en økning fra 55 prosent i 2017.

Dette er første gang tallene presenteres etter at bemanningsnormen trådte i kraft. I 2018 ble det innført krav om at barnehagene skal ha én pedagogisk leder per sju barn under tre år og én pedagogisk leder per fjorten barn over tre år.

Utdanningsdirektoratets måling viser at 64 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon fra utdanningskravet i 2019, en økning fra 53 prosent i 2018.

(©NTB)