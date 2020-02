Øygarden kommune risikerer milliongebyr

Øygarden kommune klages inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), skriver avisa.

Bjarte Sangolt og Øyvind Herland i organisasjonen Rettferdig offentlig saksbehandling (ROS) står bak klagen. De er kritiske til pengebruken i gamle Øygarden, som nylig slo seg sammen med Fjell og Sund for å bli «nye» Øygarden, og mener saken må få konsekvenser.

– Det vi ikke liker, er at konsekvensene av et eventuelt gebyr kun går ut over innbyggerne i nye Øygarden. Det er folks skattepenger man her har brukt på en måte som åpenbart ikke er innenfor lover og regler. Innbyggerne i storkommunen får svi for at gamle Øygarden flottet seg før kommunen ble lagt ned, sier Sangolt.

Bergens Tidende har skrevet flere saker om Øygarden kommunes anbudspraksis de siste månedene. De siste anslagene for ulovlige anskaffelser er 84,5 millioner kroner, ifølge avisa.

