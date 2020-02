Sier ja til klimatiltak Norge kan tjene penger på

Dale kan foreløpig ikke svare på om Frp vil si ja til statlige investeringer i anlegg for å fange CO₂ og lagre klimagassen i reservoarer under havbunnen, slik utredningen Klimakur 2030 tar til orde for.

– Vi skal vurdere dette samlet i forbindelse med statsbudsjettet for neste år. Men Frp er opptatt av at klimatiltakene må være kostnadseffektive og bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser i Norge, sier han til Kommunal Rapport.