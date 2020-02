Sp beholder klubba i Steinkjer

Anne-Berit Lein (Sp) har vært gruppeleder for Senterpartiet i 12 år, og har sittet i kommunestyret siden 2007. Hun tar over klubba når Gram drar til Oslo for å bli KS-leder på heltid.

Bjørn Arild Gram har vært ordfører i 13 år, og ble i høst valgt til ordfører for fjerde gang.