Fjerner dame- og herreskilt på toalettene

I stedet settes det inn kjønnsnøytrale skilt. Saken ble vedtatt i bystyret torsdag kveld, skriver Adresseavisen.

– Med dette vedtaket går Trondheim kommune foran med et godt eksempel, sier MDG-politiker Stine Børø Szell, som fremmet saken i bystyret.

Szell understreker at hun ikke mener at alle toaletter skal være kjønnsnøytrale, men at for eksempel transpersoner skal ha et nøytralt alternativ de kan velge.

– Dette er ikke en tullesak. For enkelte kan dette rett og slett handle om at de ikke får gått på toalettet når de er på offentlige steder, sier Szell.

Hun viser til at det i dag er mennesker som får kommentarer eller blikk hvis de bruker et toalett med kvinne- eller mannssymbol som ikke passer det kjønnsuttrykket de har.

– For noen er dette et stort stressmoment. Alle skal kunne kjenne seg komfortable med tanke på toalettbesøk, sier hun.

(©NTB)