– Det er viktig at vi bruker ressurser mer effektivt til det beste for våre innbyggere. To stikkord blir viktige framover: Innovasjon og strukturreform, sa Monica Mæland.

Ordene falt på Kommunalbankens årskonferanse i Astrup Fearnley museet på Tjuvholmen i Oslo i dag onsdag, hvor Mæland holdt et foredrag med tittel «Omstilling og innovasjon gir gode kommuner».