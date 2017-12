Krever at digitalisering skal gi innsparing

Nørve mener blant annet at det skal være en effektiviseringsgevinst av de digitaliseringstiltakene kommunen initierer. Han går ikke inn for digitalisering bare for å få en kvalitetsforbedring, da må kommunen bruke ressursene på andre digitaliseringsprosjekt som gir innsparing, sier han i denne podkasten.

Kommunen opplever store utfordringer knyttet til digitalisering, blant annet fordi alle bør være knyttet til fibernett. Fiber er en forutsetning for digitaliseringen mener Nørve og kommunen jobber nå aktivt for å få flere over på fibernett.

– Når det gjelder digitalisering generelt synes jeg det blir litt store ord. Velferdsteknologi er for meg noe litt inn i framtida. Det som vi gjør er å legge grunnlaget slik at det er mulig å ta i bruk velferdsteknologi når den kommer på et nivå der vi synes vi kan implementere det. Men ære være dem som går i forkant og prøver ut velferdsteknologi, men vi ser ikke noen effektiviseringsgevinst ved bruk av velferdsteknologi nå, sier Nørve.

Han mener politikerne ser nødvendigheten av hele tiden å effektivisere og spare inn blant annet fordi antall eldre i kommunen vil øke.

– Vi må flytte ressursbruken fra papirflytting til eldreomsorg, sier Nørve.

Hør Årets kommuneprofil snakke om digitalisering: