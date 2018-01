Jubler over digitalt spleiselag

- Ingen kommuner er store nok til å løse alle digitale oppgaver på egenhånd. Nå står vi samlet og kan sette opp tempoet, sier administrerende direktør Lasse Hansen i KS.

KS inviterte i september kommunene om å gi 20 kroner og fylkeskommunene 5 kroner per innbygger i et spleiselag for å finne felles digitale løsninger. Nå har 217 kommuner og seks fylkeskommuner sagt ja. Det gir en sum på 118.832.700 kroner som kommunesektoren bidrar med.