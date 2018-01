Kommunene sliter med å rekruttere rektorer

Siden 2005 har Utdanningsforbundet sett at søkerlistene til rektorjobber blir kortere, og stadig færre av søkerne er kvalifiserte, skriver NRK.

– Rektorer har opplevd at de har lite pedagogisk handlingsrom, fordi de blir satt til å gjøre rene driftsoppgaver. Vi har fått tilbakemeldinger fra rektorer som må skifte lyspærer og strø fortauet, sier leder i Utdanningsforbundets lederråd, Tormod Korpås.

Vindafjord kommune har opplevd at kun to personer har søkt på en utlyst stilling. Kommunen har siden vurdert å kontakte rekrutteringsbyråer for å nå flere. Korpås er bekymret over utviklingen.

– Selv om du har høy kompetanse på lærene og høy lærerdekning får vi ikke gode skoler uten profesjonell skoleledelse. All skoleforskning viser det, sier Korpås.

