Gir dusør for nye barnehagelærere

– Dette har vi ikke prøvd før, men vi er nødt til å skaffe kompetanse. Den nye forskriften begynner å gjelde den første august, og alle jakter folk på samme markedet. Vi ligger tett på Oslo og merker konkurransen, sier kommunalsjef Sten Tore Svennes i Oppegård kommune.

Kommunen gir altså bort et gavekort på 1000 kroner til de som skaffer barnehagelærere – når tipset fører til fast ansettelse. Tilbudet har ligger ut bare noen dager, så det er litt tidlig å måle effekten. Forutsetningen for å få tusen kroner, er at søkeren oppgir tipserens navn i søknaden. Dette gjelder fram til 31. juli i år.

– Hvis dette virker, er det billig rekruttering, smiler Svennes. Kommunen er også på stand og messer. De oppsøker høyskoler og andre miljøer hvor det er barnehagelærere å finne. Men de har langt igjen til de 50–60 barnehagelærerne de må ha før høsten.

Den nye forskriften lyder som følger:

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnete heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd.»

– Kan søkeren tipse om seg selv?

– He, he. Det har vi ikke diskutert, sier Svennes.