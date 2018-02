Over 10.000 brøyteklager i Oslo

Siden 2007 har det ikke falt mer snø i januar enn i år, opplyser Bymiljøetaten. Det byr på store problemer for etaten som skal holde veier og fortau farbare for byens innbyggere og besøkende. Per 12. februar var det kommet inn 10.600 klager på håndteringen av snøen siden årsskiftet, skriver Aftenposten.

– Dette er henvendelser om alt fra manglende brøyting og strøing til ønsker om bortkjøring av snø, om hvorfor det ikke saltes mer – eller hvorfor vi ikke salter mindre. Denne uken har vi mottatt den første forespørselen om når vårrengjøringen starter, skriver etaten til avisen.

Bymiljøetaten påpeker at det aldri har vært flere maskiner eller folk i sving med brøyting og snørydding. Det er også brukt rekordmye grus til å strø byens fortau.

– Store snømengder på kort tid vil alltid være utfordrende. Vi har forståelse for at forholdene kan oppleves som trafikkfarlige, dårlige og gi inntrykk av at kommunen ikke gjør noe, skriver etaten videre og legger til at det blir en gjennomgang når vinteren er over.

(©NTB)