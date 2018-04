Digihjelp til kommunene

Digihjelpen.no skal gi kommunene tips og råd om hvordan de kan styrke innbyggernes grunnleggende digitale kompetanse. Det er en viktig forutsetning for å kunne bruke offentlige tjenester, påpeker KS-leder Gunn Marit Helgesen.

– Det er fremdeles mange som strever med å tilpasse seg den digitale hverdagen. Vi håper at Digihjelpen vil bidra slik at kommunene kan etablere et fast tilbud for sine innbyggere, sier Helgesen i en pressemelding.