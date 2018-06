Fortsetter å purre på rådmannen

Manglende svar til revisjonen, i strid med kommuneloven, er én av årsakene til at kommunestyret har manglende eller svekket tillit til rådmann Frank Pedersen, og at det ble satt i gang et arbeid med tanke på å avslutte arbeidsforholdet hans.

Men da en sak om hans stilling kom til behandling i slutten av april, vedtok kommunestyrets flertall likevel å la Pedersen fortsette. I et intervju med Kommunal Rapport etter møtet, lovet han å bringe forholdene i orden.