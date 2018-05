Omstridt rådmann får fortsette

BURFJORD

Kommunestyrets flertall på ni vedtok, til manges overraskelse, mot Aps seks stemmer at administrasjonssjef Frank Pedersen får fortsette til åremålet hans går ut 1. september 2019.

Saken om rådmannens stilling har pågått siden høsten 2016. Etter enstemmig vedtak i kommunestyret i februar, har det vært forhandlet med sikte på en sluttavtale.

• Les også: Må takle rådmann som bryter loven

Hvorfor flertallspartiene (H, KP, SP, SV og Frp) stemte for at rådmannen skal fortsette da saken kom til behandling i forrige uke, er vanskelig å få et godt svar på. Alle partier har nemlig vært enige om det er svært problematisk at han unnlater å svare kontrollutvalget og dermed hindrer dem i å utføre lovpålagte oppgaver.

Kontrollutvalgsleder Aud Tove Tømmerbukt (Frp) opplevde i fjor sommer situasjonen så vanskelig at hun trakk seg fra vervet, noe hun senere ble gjort oppmerksom på at hun ikke har anledning til. Da rådmannssaken ble behandlet i kommunestyret i forrige uke, stemte Tømmerbukt for at Pedersen skal få fortsette i stillingen. Hva som var årsaken til det, har Kommunal Rapport ikke lyktes i å få svar på.

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap) mener kommunestyrets vedtak er uansvarlig, all den tid lover og regler brytes.

Kontrollutvalgets sekretær, Bjørn Halvor Wikasteen, betegner situasjonen som høyst uvanlig, og alvorlig.

Administrasjonssjef Frank Pedersen sier at hans unnlatelser skyldes «glipptak», og lover at forholdene han har fått kritikk for, skal bringes i orden.