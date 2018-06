Eks-rådmann i avhør

– Vi etterforsker saken etter straffelovens paragraf 171. Noen medier har meldt at vi etterforsker korrupsjon, men det er ikke tilfelle i dag. Samtidig er det viktig å presisere at vi etterforsker bredt, så vi kan ikke utelukke andre paragrafer, sier seksjonsleder for økonomi og miljøkriminalitet Ole Sølvik i Sør-Øst politidistrikt til Kommunal Rapport.

Bakgrunnen for etterforskingen er påstander i fjor om kritikkverdige forhold i kommunenes byggesaksbehandling. Påstandene gikk ut på at ansatte i byggesaksavdelingen hadde en svært nær relasjon til det lokale arkitektfirmaet Breili & Partnere MNAL AS.