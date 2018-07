Aftenposten: – Kommunal kiosk oppført uten tillatelse

En hvit, containerlignende suvenir-kiosk som er satt opp ved broen i Frognerparken skal være satt opp uten tillatelse, ifølge Aftenposten.

– Hadde en privat aktør gjort dette er det stor sannsynlighet for at det hadde endt med politianmeldelse, sier Thor Olaf Askjer, direktør i Norsk Eiendom, bransjeforeningen for private eiendomsaktører i Norge til Aftenposten.

Kiosken, som har stått der siden 2016, drives av Kafe Vigeland etter avtale med Kulturetaten, og har vært plassert ut i samråd med Bymiljøetaten som forvalter av området. Ingen av de aktuelle partene har søkt hverken til Plan- og bygningsetaten, som kreves om konstruksjonen skal stå mer enn to måneder, eller Byantikvaren, som kreves når området er fredet, ifølge Aftenposten.

Turistattraksjon

Området kiosken befinner seg på ligger i hovedaksen til Vigelandsanlegget. Området er en av Oslos største turistattraksjoner, men også vedtatt fredet i februar 2009, skriver Aftenposten.

Besim Mehaj, daglig leder i Kafe Vigeland som drifter kiosken, ønsker ikke å kommentere saken utover at de har forholdt seg til avtalen de har med Kulturetaten. Hanne Marte Furset, som jobber med kommunikasjon i Plan- og Bygningsetaten sier følgende om kiosken til Aftenposten:

– Vi vært på besiktigelse for å undersøke saken. Resultatet av besiktigelsen er at vi at vi tar kontakt med eier og ber om en redegjørelse. Redegjørelsen må sendes oss innen tre uker. Videre saksgang avhenger av redegjørelsen.