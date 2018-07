Orker ikke mer rot

Breirem karakteriserer prosessen rundt undersøkelsen som usedvanlig rotete, og vil ikke at varsleren skal stille opp på intervjuet som er planlagt 9. august.

– Vi har slitt med å få medvirke til mandatet. For eksempel måtte vi gå flere runder for å sikre at spørsmålet om kommuneansattes brudd på taushetsplikten ble belyst i undersøkelsen. Dette er det eneste av våre innspill som er tatt med, sier Breirem.