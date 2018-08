Stengte nett-tjeneste for å unngå bot

6. juli var fristen Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) ga Askøy for å sørge for universell utforming av kommunens nettsider. Da arbeidsdagen var over og elektronisk barnehagesøknad fremdeles ikke oppfylte Difis krav, deaktiverte Askøy tjenesten.

Ikke godt nok, mener Difi, som ga Askøy 10.000 kroner i bot for ikke å ha rettet feilene i tide.