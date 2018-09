Storm flerret taket av kommunehuset

Uværet startet i 23-tiden tirsdag kveld, da vindkast på opptil 26,4 meter per sekund grep fatt i taket på kommunehuset i Skjåk. Deler av takkonstruksjonen for til værs og smelte inn i administrasjonsbygget til Skjåk energi, som ligger knappe 50 meter fra kommunehuset. Der knuste de to kontorer.

Flere takplater krasjet inn i to vogntog, som sto parkert like ved Skjåk energi. I det ene førerhuset lå det en sjåfør og sov.