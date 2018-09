Tar opp rådmannens stilling på nytt

I onsdagens vedtak heter det at formannskapet får fullmakt til «å avklare om det er grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet til administrasjonssjef Frank Pedersen».

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap) opplyser at KS-advokat Frode Lauareid også denne gangen skal bistå i drøftingssamtale med Pedersen, og at saken dernest trolig blir tatt opp i et ekstraordinært kommunestyremøte.