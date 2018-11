Dei siste kommunane snart ved vegs ende

Ei oversikt frå Kartverket syner at 184 kommunar per 4. september i praksis har full dekning av vegadressar, 123 kommunar nærmar seg full dekning og tre var utan vegadressar.

Agdenes har frist for uttalerett om dei nye adressene 26. november. Deretter vil offisielt adressevedtak bli sendt ut. Selje reknar med å vere ferdig med arbeidet i første halvår 2019. Rødøy har ein plan. Kommunen har lagt inn adressearbeidet i budsjettet for 2019 og håpar at vegadressar skal vere på plass i løpet av året.