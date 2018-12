Økonomisjef får 1,7 millioner etter forlik

Den tidligere økonomisjefen i Grimstad hadde sin siste arbeidsdag i kommunen i går, etter at partene inngikk et forlik som innebærer at Moen selv kunne si opp jobben, får drøyt 1,6 millioner kroner i erstatning og 65.000 kroner til dekning av advokatutgifter.

Dermed blir saken mot kommunen for usaklig oppsigelse, som var berammet for Aust-Agder tingrett i januar, avlyst.