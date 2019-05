Kontrollutvalget i Kongsvinger går dypere i lederopprøret

- Det er fortsatt mye vi ønsker å få svar på i denne saken, og vi føler oss nærmest forpliktet til å finne ut årsakene til dette opprøret, sier leder av kontrollutvalget i Kongsvinger, Øystein Østgaard (H) til kommunal Rapport.

I forrige uke møtte Kongsvinger-ordfører Sjur Strand (Ap) i kontrollutvalget for å redegjøre for lederopprøret som kostet både tidligere rådmann Gry Sjødin Neander og kommunalsjef for omsorg, Kjersti Vevstad, jobbene. Flertallet av medlemmene i kontrollutvalget var kritiske til at 27 mellomledere unnlot å benytte kommunens varslingsordning, og i stedet sendte et brev til ordfører og representantene i kommunestyret, der de krevde rådmannen og kommunalsjefens snarlige avgang.