– En slik praksis kan vi ikke leve med

«Den konkrete betalingen og økonomiske fordelen er det tvil om, men kommunens utstyr kan ha utgjort en del av et privat tilbud som faktureres i enkeltmannsforetak, noe også varsler har hatt en klar oppfatning av», heter det i rapporten til advokatfirmaet Campbell & Co på Hamar.

En lokal næringsdrivende på Kongsvinger har reagert kraftig på at ansatte kulturetaten i Kongsvinger kommune skal ha lånt ut offentlig lys-, lyd- og sceneutstyr subsidiert eller gratis til kommersielle aktører. Dette skal ha medført at andre lokale selskaper i bransjen mistet inntekter. I november i fjor varslet næringsaktøren om saken, og kommunens varslingsinstitutt, advokatfirmaet Campbell & Co, foretok undersøkelser og har kommet med sin konklusjon. Her får varsleren medhold.