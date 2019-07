Rådmann sa opp fordi politikerne gjør vedtak uten utredning

– Vi er i en vanskelig økonomisk situasjon, og jeg har gitt politikerne klar beskjed om at jeg ikke kan være med på at det fattes vedtak med økonomiske konsekvenser for kommunen, uten at saken har blitt utredet på forhånd. Jeg måtte ta konsekvensen av dette, sier Trangsrud til Kommunal Rapport.

Rådmannen startet i sin stilling i Engerdal i 2017. Han sier han flere ganger har opplevd at politikerne har gjort vedtak uten at sakene er utredet på forhånd. Denne saksbehandlingen har Trangsrud reagert kraftig på. Han sier han har gitt uttrykk for at rådmannen ikke kan leve med en slik saksgang. Det var avisa Østlendingen som først omtalte saken.