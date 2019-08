Kan gi kommunene 20 prosent billigere hus

Mange gode krefter har nå gått sammen om å lage en kraftig revisjon av kravspekken for kommunale boliger, og Fredrik Horjen fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har ledet arbeidet. Resultatet ligger på foreningens nettsider, og er gratis å bruke for alle.

Det er en arbeidsgruppe satt sammen av folk fra Husbanken, Nelfo (forening for- el og IT bedrifter), Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT, Bygg 21 (et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter) og NKF, som har laget kravspesifikasjonen.