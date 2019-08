Rådmann fikk ikke viljen sin – blir direktør

Det ble debatt i kommunestyret i Gloppen kommune da politikerne var samlet for å ta stilling til hva administrasjonens øverste leder skal kalles. Rådmann Jan Kåre Fure pekte i saksframlegget på at «rådmann» er en godt innarbeidet tittel, det eneste som talte imot en fortsatt bruk var at tittelen ikke er kjønnsnøytral. Han mente kommunestyret burde tenke seg godt om før de gikk for «kommunedirektør», noe som ifølge rådmannen foreløpig er en ganske forvirrende og innholdsløs tittel.

