– Ser ut til å ha vært fullstendig mangel på tydelig ledelse i Drangedal

– Det første som slår meg i denne saken er at elevene ikke har blitt hørt, sett, eller forstått når de har sagt ifra. Det andre er at det ser ut som det har vært fullstendig mangel på tydelig ledelse og gode strukturer for å forebygge mobbing, sier professor i spesialpedagogikk Ingrid Lund ved Universitetet i Agder.

Mobbesakene i Drangedal har blitt betegnet som norgeshistoriens mest omfattende, og til helga skal det avholdes en markering mot mobbing i kommunen, der blant annet finansminister Siv Jensen har meldt sin ankomst. Tidlig i sommer ble det meldt om at ni personer skulle ha blitt utsatt for mobbing, nå har tallet vokst til 66. Advokat Vibeke Hein Bæra representerer de tidligere elevene som sier de har blitt mobbet. Hun mener at det kan tyde på at det har etablert seg en mobbekultur i Drangedal. Hun tror kommunen må ha hjelp for å ta et oppgjør med mobbekulturen.