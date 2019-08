Mellomledere krevde henne fjernet, nå har hun fått ny lederstilling

– Aurskog-Høland er en veldig fremoverlent kommune med mange dyktige mennesker som ønsker å skape de beste tjenester. Det i seg selv er veldig inspirerende, sier Kjersti Vevstad.

Før påske krevde 27 ledere i Kongsvinger kommune at daværende rådmann Gry Sjødin Neander og kommunalsjef for oppvekst Kjersti Vevstad ble fjernet fra sine stillinger på grunn av trakasserende og fryktbasert lederstil. For Vevstad kom opprøret som lyn fra klar himmel, men saken endte med at både hun og Neander valgte å trekke seg. Nå ser hun framover.