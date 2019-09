KS Agder har fått ny regiondirektør

– Vi er svært glad for å få Steinar med på laget i KS. Han har store sko å fylle etter Jan Inge Tungesvik, og jeg er sikker på at Steinar er rett person til å gjøre det. Han har erfaringen og kunnskapen som skal til, han kjenner kommunesektoren, han kjenner Agder, i tillegg til at han er en dyktig leder og en god samarbeidspartner. Derfor er jeg ikke i tvil om at dette er et godt valg for både KS, Agder fylkeskommune og kommunene på Agder, sier områdedirektør for KS Regioner Geir Runar Johannessen i en pressemelding.

Eilertsen begynner i stillingen 1. januar 2020.