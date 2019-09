Møter departementet – håper å få med seg 18,5 millioner kroner

At sammenslåingen av Hamarøy med vestsiden av Tysfjord har vist seg å være krevende er et saksforhold Kommunal Rapport og andre medier har omtalt ved flere anledninger. Fellesnemnda for nye Hamarøy har en søknad om ekstramidler til sammenslåingen til behandling hos Kommunaldepartementet.

7,5 millioner til investering og 11 millioner til drift er hva den nye kommunen ber om, i tillegg til de 20,4 millionene de allerede har fått til sammenslåingsarbeidet.